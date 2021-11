Freier Warenaustausch mit Tradition : Schweiz und Deutschland finden vorläufige Lösung im «Gemüsestreit»

Deutsche Agrarbetriebe im Umkreis von zehn Kilometern zur Grenze haben Schweizer Restaurants und Privathaushalte bislang problemlos beliefert. Das könnte sich bald ändern.

Im Kanton Basel-Stadt, der zu rund zwei Drittel an das Elsass und an Baden-Württemberg angrenze, habe die Einfuhr von Lebensmitteln aus dem Dreiländereck eine lange Tradition.

Deutsche Bauern und Gärtnereien im Grenzgebiet zur Schweiz haben ihre Ware jahrelang direkt und zollfrei an Abnehmer in Basel geliefert.

Grenznahe deutsche Bauern und Bäuerinnen und Gärtnereien können im «Gemüsestreit» mit der Schweiz vorerst aufatmen. Das für den 1. Januar angedrohte Ende der zollfreien Lieferungen in die Schweiz wird verschoben. Die schweizerische Zollverwaltung hat deutsche Marktfahrer und -fahrerinnen darüber in einem Schreiben informiert.

Die Zollverwaltung wollte eine jahrelange Praxis ändern: Deutsche Bauern und Bäuerinnen und Gärtnereien im Grenzgebiet zur Schweiz konnten ihre Ware direkt und zollfrei an Abnehmer in Basel liefern. Diese Änderung ist nun vorläufig vom Tisch. «Wir werten dies als wichtigen Zwischenerfolg», sagte der Leiter für Kantons- und Stadtentwicklung in Basel-Stadt, Lukas Ott, der Deutschen Presse-Agentur (DPA).