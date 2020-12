Corona-Mutation : Schweiz erlässt Flugverbot für Flieger von und nach Grossbritannien und Südafrika

Gemäss Medienbericht hat der Bundesrat am Sonntagabend auf die britische Corona-Mutation reagiert. Flugzeuge aus Grossbritannien und Südafrika sollen nicht mehr in der Schweiz landen dürfen.

Dürfen nicht mehr in der Schweiz landen: Flugzeuge aus Grossbritannien.

Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) hat wegen der neuen hochansteckenden Coronavirus-Mutation in Grossbritannien und Südafrika die Flugverkehrs-Verbindungen zwischen der Schweiz und Grossbritannien und Südafrika eingestellt. Der Entscheid tritt per Sonntag Mitternacht bis auf weiteres in Kraft.