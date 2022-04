Kriegsmaterial-Exporte : Schweiz verhindert deutsche Waffenlieferung in die Ukraine

Deutschland wollte Schweizer Munition an die Ukraine liefern, erhielt aber vom Bund eine Absage. Der Nachbar ist irritiert.

Die Schweiz wird in den heftigen Streit hinein gerissen, der in Deutschland über Waffenlieferungen an die Ukraine tobt. Die Deutschen wollten aus der Schweiz bezogene Munition ins Kriegsgebiet schicken. Deshalb haben sie sich beim Bund erkundigt, ob das möglich sei, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) gegenüber der «SonntagsZeitung» bestätigt: «Beim Seco sind zwei Anfragen von Deutschland zur Weitergabe von zuvor aus der Schweiz erhaltener Munition an die Ukraine eingegangen.»