Schweizer Nati: Team von Inka Grings verliert gegen Island

Auch im vierten Spiel unter Nati-Trainerin Inka Grings schaffte die Nati keinen Sieg. Nach drei Remis gab es nun ein 1:2 gegen Island. Ein bitterer Rückschlag für die Schweizerinnen. Sie zeigten zwar gute Ansätze, waren zeitweise gar das bessere Team. Doch das grosse Problem: Wie in den Partien zuvor waren die Schweizerinnen vor dem Tor zu harmlos. Den ersten Schuss gab es erst, als die ersten 30 Minuten schon vorbei waren. Das einzige Tor durch Seraina Piubel für die Schweiz fiel mit dem einzigen, richtigen Angriff in der 1. Hälfte.

Auch Pech hatten die Schweizerinnen. So traf in der 66. Minute Ana Maria Crnogorcevic ins Tor, der Treffer zählte aber nicht. Schiedsrichterin Hussein sah zuvor ein Stürmerfoul – ein diskutabler Entscheid. In der Schlussphase traf die Nati noch die Latte.

Was bleibt, ist der Fakt, dass sich die Schweiz für die WM noch verbessern muss. Zumal WM-Gruppengegner Neuseeland in der letzten Woche ein 1:1 gegen Island schaffte. Luana Bühler blickte nach der Partie auf das Positive: «So wie in der 2. Halbzeit müssen wir nächstes Mal von Anfang an auftreten.» Grings: «Ich brauche noch ein paar Minuten, um die Niederlage zu verdauen.» (nih)