An der Handball-WM in Ägypten verliert die Schweiz im letzten Vorrundenspiel gegen Frankreich 24:25. Weil Österreich verliert, ist die Schweiz dennoch weiter.

Nikolas Portner pariert mirakulös Im letzten Vorrundenspiel der WM glänzt der Goalie der Schweizer Handball-Nati mehrmals mirakulös gegen Frankreich und hält die Schweiz langer im Spiel (Video: TV24)

Ein Tor, ein Tor fehlte der Schweizer Nati am Ende, um gegen den sechsfachen Weltmeister Frankreich die Sensation zu schaffen. Doch der letzte Wurf eine Sekunde vor Schluss, er wurde von Frankreichs Goalie pariert. Und so verlor die Schweiz denkbar knapp mit 24:25.

Dabei war die Mannschaft von Michael Suter optimal in die Partie gestartet, stellte die Defensive des haushohen Favoriten immer wieder vor Schwierigkeiten, lag gar zwischenzeitlich mit drei Toren in Führung. Auch am Ende der ersten Halbzeit blickte manch einer ungläubig zur Anzeigetafel, stand das Spiel doch ausgeglichen 14:14.

Der Start in die zweite Halbzeit, er gehörte den Franzosen. Immer wieder scheiterten die Schweizer in jener Phase an ihrer eigenen Ungenauigkeit oder am Keeper. Ihrerseits konnten sie sich auf einen glänzend aufgelegten Nikola Portner zwischen den Pfosten verlassen, der seine Farben mehrmals mit mirakulösen Glanzparaden im Spiel hielt. Dass die Schweiz bis zum Schluss an Frankreich dran war, konnte sie aber auch ihrem besten Spieler Andy Schmid verdanken, der alleine für zehn Tore verantwortlich zeichnete.

Die Enttäuschung, die bei Portner nach dem Spiel überwog, sie wich nach dem Abendspiel. Weil nämlich Österreich gegen Norwegen mit 28:39 deutlich verlor, zieht die Schweiz als Vorrunden-Dritter in die Hauptrunde ein. «Eine wahnsinnig geile Teamleistung», attestierte Portner der Schweiz heute. Sie gilt für die gesamte Vorrunde, die mit einem chaotischen Start begann und bislang kein Ende gefunden hat. (erh)