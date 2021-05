BAG zahlt nicht - Schweiz verschläft Entdeckung von Mutanten

Die indische Mutante ist in der Schweiz erst nach einem Monat entdeckt worden.

Die indische Mutation ist schon seit über einem Monat in der Schweiz. Entdeckt wurde sie aber erst vor einer Woche. Warum dauert das so lange? Es gibt zwei Möglichkeiten, Mutationen exakt zu identifizieren. Bis jetzt hat die Schweiz vor allem auf eine gesetzt – die langsamere: Universitäts- und Diagnostiklabore nehmen in aufwendigen Verfahren das komplette Erbgut der Coronaviren auseinander.