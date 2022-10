Nach heftiger Kritik: Schweiz verurteilt «übermässigen Einsatz von Gewalt» im Iran

Aus Solidarität mit der in Polizeigewahrsam verstorbenen Iranerin Mahsa Amini schnitten sich mehrere Frauen an einer Demonstration gegen das iranische Regime in Zürich die Haare ab. Unter ihnen war auch Maryam Banihashemi (39). Die Iranerin lebt seit sechs Jahren in der Schweiz: «Ich bin sehr glücklich, in einem sicheren Land zu leben und hier arbeiten zu dürfen. Ich muss aber auch etwas für meine Leute im Iran tun.» Das Abschneiden der Haare sei dabei symbolisch gewesen: «Man sagt, wenn Frauen ein gebrochenes Herz haben oder traurig sind, dann schneiden sie sich die Haare ab. Bei uns ging es um noch mehr. Wenn die junge Frau wegen ihrer Haare sterben musste, dann müssen auch unsere Haare weg», so die 39-Jährige. Neben dem symbolischen Wert habe man aber auch Aufmerksamkeit gewollt. «Die Welt muss hinschauen und rasch handeln. Die Situation ist ernst.» Bei den Protesten und Unruhen in Dutzenden Städten des Irans kamen zahlreiche Menschen ums Leben. «Die Schweiz zeigt zu wenig Solidarität und hat bisher weder den Iran öffentlich verurteilt noch Massnahmen ergriffen, um das Land zur Einhaltung der Menschenrechte zu bewegen», sagte Banihashemi letzte Woche gegenüber 20 Minuten. «Die Schweiz sollte den Botschafter zu einem Gespräch einbestellen und Erklärungen von ihm einfordern.» Sie selbst wolle sich weiterhin für die Rechte der Frauen im Iran stark machen: «Ich lebe nicht ungefährlich. Mir ist es aber wichtig, weiterzumachen, auch wenn es mich mein Leben kosten könnte.»