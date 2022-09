Zuwanderung: Schweiz wächst 2022 um fast eine Viertelmillion Menschen

Im gleichen Zeitraum brach in der Ukraine der Krieg aus, zahlreiche Flüchtende suchten in Westeuropa Schutz. Aufnahme vom März 2022 vor dem Bundesasylzentrum in Zürich.

Die knappe Viertelmillion, mit denen der Bund rechnet, setzt sich wie folgt zusammen: 80’000 bis 120’000 Personen mit Schutzstatus S, vorwiegend aus der Ukraine, 20’000 Asylgesuche (siehe Box) sowie eine Zunahme der ständigen Wohnbevölkerung um 100’000. Diese 100’000 Personen kommen wegen der Arbeit oder ziehen als Angehörige mit jemandem mit, der in der Schweiz Arbeit gefunden hat. Ebenso sind in dieser Zahl demografische Veränderungen, etwa durch mehr Geburten oder Todesfälle, enthalten.

Aufschwung nach Corona sorgt für Zuwanderung

Ins Gewicht fallen die Personen mit Schutzstatus S, was dem Ukraine-Krieg geschuldet ist, sowie Zuwanderung im Rahmen der Personenfreizügigkeit. Im ersten Halbjahr 2022 kamen rund 75’000 Personen in die Schweiz, die hier eine Arbeit gefunden haben oder als Familienangehörige mitzogen. Das waren 21 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Wenn man die Ausgewanderten wegzählt, waren es netto noch 38’000 Personen, die zwischen Januar und Juni 2022 in die Schweiz kamen. Das ist mehr als in anderen Jahren.