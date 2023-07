European Sky Shields: Schweiz unterschreibt Absichtserklärung

VBS-Vorsteherin Viola Amherd hat am Freitag eine Absichtserklärung unterzeichnet. Die Schweiz will die internationale Zusammenarbeit bei der Luftverteidigung in Europa stärken.

1 / 4 Viola Amherd lädt Österreich und Deutschland am Donnerstag und Freitag zum jährlichen Treffen der Verteidigungsminister und –ministerinnen ein. 20min/Matthias Spicher Österreich wird durch die Bundesministerin für Landesverteidigung Klaudia Tanner vertreten. IMAGO/SEPA.Media Deutschland wird durch den Bundesminister der Verteidigung Boris Pistorius vertreten. IMAGO/Bernd Elmenthaler

Darum gehts Die Schweiz ist seit Freitag mit 17 Nato-Ländern Teil des «European Sky Shield».

Die Schweiz prüft, in welchen Bereichen die Zusammenarbeit gestärkt werden soll.

In einer Zusatzerklärung wurden neutralitätsrechtliche Vorbehalte festgehalten.

Am 6. und 7. Juli 2023 findet in Bern das Treffen der Verteidigungsminister und -ministerinnen der Schweiz, Österreichs und Deutschlands statt. Viola Amherd hat dabei eine Absichtserklärung zur Teilnahme an der Beschaffungsinitiative «European Sky Shields Initiative» unterzeichnet, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Dem Vorschlag von Bundeskanzler Olaf Scholz zu einem «European Sky Shield» haben sich neben Deutschland bisher 16 weitere Nato-Länder sowie der Nato-Beitrittskandidat Schweden angeschlossen. Frankreich, Italien und Polen gehören nicht dazu. Paris stösst sich daran, dass für das Projekt auch Technologie aus Israel und den USA eingekauft werden soll.

Das ist die Initiative

Bei der «European Sky Shields Initiative» (ESSI) handelt es sich um eine Initiative Deutschlands zur bodengestützten Luftverteidigung in Europa. «Die ESSI bezweckt, Beschaffungsvorhaben zur Luftverteidigung in Europa besser zu koordinieren und allenfalls zu bündeln», schreibt der Bund in einer Mitteilung.

Jedes Teilnehmerland kann definieren, wo und in welchem Ausmass es sich beteiligt. «Die Schweiz wird nun mit der Absichtserklärung prüfen, in welchen Bereichen die Zusammenarbeit gestärkt werden soll», so der Bund.

Eine Beteiligung ist für neutrale Staaten in vielen Bereichen möglich. Die Schweiz und Österreich haben ihre neutralitätsrechtlichen Vorbehalte in einer Zusatzerklärung festgehalten, um beispielsweise jegliche Teilnahme oder Mitwirkung an internationalen militärischen Konflikten auszuschliessen.

Schweiz als Gastgeberin

Bei den in Bern stattfindenden Gesprächen handelt es sich um ein jährliches Treffen. Dieses Jahr ist VBS-Vorsteherin Viola Amherd Gastgeberin. Österreich wird durch die Bundesministerin für Landesverteidigung Klaudia Tanner und Deutschland durch den Bundesminister der Verteidigung Boris Pistorius vertreten.

Im Fokus steht in diesem Jahr laut einer Medienmitteilung des Bundes ein Austausch über den Krieg in der Ukraine, seine Auswirkungen auf die sicherheitspolitische Lage in Europa sowie die Folgen für die eigene Sicherheitspolitik. Während der Gespräche soll auch diskutiert werden, wie die Ukraine in der Abwehr des Angriffs durch Russland unterstützt werden kann.