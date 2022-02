Cassis in Kontakt mit Kriegsparteien : Schweiz will Friedenskonferenz zum Ukraine-Krieg in Genf organisieren

Die Schweiz soll im Krieg zwischen Russland und der Ukraine vermitteln: Diese Bitte richtete der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski an Bundespräsident Ignazio Cassis. Gespräche könnten bereits ab Montag in Genf stattfinden.

1 / 2 Bundespräsident Cassis mit dem russischen Aussenminister Sergei Lawrow im Januar: Letzterer wird am Montag in Genf erwartet. AFP Wolodimir Selenski hatte Cassis um Vermittlung gebeten. via REUTERS

Darum gehts Die Schweiz bemüht sich offenbar, die Konfliktparteien in Genf an einen Tisch zu bringen.

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski Bundespräsident Cassis um Hilfe gebeten.

Der russische Aussenminister Sergei Lawrow hat angekündigt, am kommenden Dienstag nach Genf zu reisen.

Auf Wunsch des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski will die Schweiz Friedensgespräche in Genf organisieren, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Ziel ist ein Waffenstillstand. Die Gespräche könnten schon ab Montag im Rahmen eines Treffens des UN-Menschrechtsrates in Genf stattfinden. Auf Antrag der Ukraine soll dabei auch der Ukraine-Krieg besprochen werden. Ziel der Gespräche sei zunächst ein Waffenstillstand zwischen den Kriegsparteien.

Gemäss dem Bericht steht Cassis auch mit dem russischen Aussenminister Sergei Lawrow in Kontakt. Dieser hat zugesagt, am Dienstag persönlich nach Genf zu kommen, um dort eine Rede zu halten. Am Montag und Dienstag findet dort eine schon länger angesetzte Sitzung des UN-Menschenrechtsrates statt.

Bereits am Samstag hatte Cassis mit Selenski gesprochen, der den Bundespräsidenten bat, sich dafür einzusetzen, dass Gespräche zustandekommen. Er ermächtigte Cassis, offiziell und völkerrechtlich genehmigt als neutrales Vermittlungsland aufzutreten. Die Bemühungen für die Gespräche liefen auf Hochtouren, schreibt der «Tages-Anzeiger». Ob diese zustande kommen und von Erfolg gekrönt sein werden, muss sich allerdings noch weisen.

Bereits 2014 hatte die Schweiz in der Ukraine nach der russischen Annexion der Krim zu einer Entspannung beitragen können: Bei einem Besuch in Moskau stellte der damalige Bundespräsident Didier Burkhalter Wladimir Putin einen Vier-Punkte-Plan vor, der nebst Waffenstillstand, Entwaffnung und Gesprächen auch Wahlen beinhaltete. Die Bemühungen hatten Erfolg und Putin zog die Armee von der Grenze zur Ukraine ab.

