Schweiz: Pilotversuch zu elektronischer Überwachung von Gewaltopfern

Ordnet ein Gericht ein Kontaktverbot an, wird derzeit nur der Standort des Täters überwacht. Doch das soll sich nun in einem Pilotprojekt ändern.

Alle zwei Wochen stirbt eine Person infolge häuslicher Gewalt, mehr als die Hälfte davon sind Frauen. Ordnet ein Gericht ein Kontaktverbot oder eine elektronische Überwachung an, wurde bisher nur der Standort des Täters überwacht. Nun will die Schweiz in einem Pilotversuch prüfen, ob auch Opfer in Zukunft elektronisch überwacht werden.