Bern brüskiert Rom : Schweiz will im Notfall Gas für Italien anzapfen

Das kommt in Rom nicht gut an.

In einem «Extremszenario» plant die Schweiz, Gas aus Deutschland für Italien, das durch die Schweiz fliesst, anzuzapfen.

Streit ums Gas: Ein Gaswerk in Marina di Ravenna, Italien. (Archivbild)

Eine Klausel gibt der Schweiz zwar das Recht dazu, die Idee kommt in Rom aber nicht gut an.

Wenn Wladimir Putin den Gashahn abstellt, hat Europa im Winter ein nie dagewesenes Energieproblem. Jetzt beginn der Verteilkampf: Italien und Deutschland verschärften soeben ihre Ausfuhrgesetze für Gas. Damit wird im Krisenfall der Export in die Schweiz praktisch verboten.

Doch nun ist Feuer im Dach zwischen Italien und der Schweiz: Die Drohung ist in den Verhandlungen für ein Energie-Solidaritätsabkommen mit den Nachbarländern schlecht angekommen. Die Italiener haben gemäss gut unterrichteten Quellen der Zeitung geharnischt reagiert. Eine Sprecherin von Energieministerin Simonetta Sommaruga sagt dazu: «Selbstverständlich zieht in dieser Situation jedes Land verschiedenste Szenarien in Erwägung, auch Extremszenarien.»