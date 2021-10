Schweiz will mit Portugal und Spanien Handball-EM 2028 austragen

Der Final könnte etwa in Genf oder in Madrid stattfinden.

Gibt es nach 22 Jahren wieder eine Handball-EM in der Schweiz? Wie die Europäische Handball-Föderation (EHF) am Mittwoch mitteilte, haben sich die Verbände Spaniens, Portugals und der Schweiz auf eine gemeinsame Bewerbung für das Turnier 2028 geeinigt. Der Final der Handball-EM könnte im legendären Estadio Santiago Bernabéu von Real Madrid ausgetragen werden.

Alternativen wären das Wanda Metropolitano von Atlético Madrid, der Palau Sant Jordi in Barcelona oder das Messezentrum Palexpo in Genf. Die EHF will auf einem Kongress am 20. November in Wien über den Ausrichter der EM entschieden. Die gemeinsame Bewerbung von Spanien, Portugal und der Schweiz ist allerdings die einzige.