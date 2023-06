Ukraine-Krieg: Schweiz will private Investitionen absichern

Die zweite Ukraine-Wiederaufbaukonferenz findet am 21. und 22. Juni in London statt.

Bundesrat Ignazio Cassis vertritt die Schweiz an der Wiederaufbau-Konferenz für die Ukraine in London.

Das ist passiert

Der Wiederaufbau der Ukraine ist eine riesige Herausforderung für die Ukraine und für Europa. Eine aktuelle Schadensanalyse der Weltbank schätzt die bis im vergangenen Februar entstanden Kosten auf über 400 Milliarden Franken, wie der Bundesrat in einer Mitteilung schreibt. In London findet am Mittwoch und Donnerstag die Geberkonferenz zum Wiederaufbau der Ukraine statt. Die Schweiz wird durch Bundesrat Ignazio Cassis vertreten.