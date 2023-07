Die Schweiz will bei der Europäischen Luftverteidgung mitmachen

Demnach soll VBS-Chefin Viola Amherd am kommenden Freitag an einem DACH-Treffen in Bern eine Absichtserklärung zur Teilnahme an der Beschaffungsinitiative «European Sky Shield Initiative» unterzeichnen.

