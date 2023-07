Schweiz wird dieses Jahr das erste Mal mehr Käse importieren

Die Schweiz werde in diesem Jahr erstmals mehr Käse importieren als exportieren. Das sagt der Präsident der Dachorganisation der Milchproduzenten (SMP), Boris Beuret, gegenüber «Le Temps». Beuret meint, dass sich seit den 90er-Jahren die Zeiten geändert hätten. «Heute verstehen Käufer und Verarbeiter, dass man langfristig nicht mit einer Produktion weitermachen kann, die nicht rentabel ist», so der SMP-Präsident.

Die Schweiz ist ein Milchland

Im Gegensatz zu Fleisch oder Getreide sei bei der Milch mehr liberalisiert worden, ergänzt Beuret. Dementsprechend schrumpften Milchbetriebe im Vergleich zu anderen landwirtschaftlichen Betrieben doppelt so schnell. «Wenn wir nichts tun, werden wir am Ende Milch importieren müssen», warnt Beuret. Wenn dieser Fall einträte, wäre das ein absurdes Szenario. Im Vergleich mit dem Ausland ist die Schweiz nämlich ein Milchland. 80 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen in der Schweiz seien Grünflächen, in Deutschland machten sie weniger als ein Viertel aus, so Beuret weiter.