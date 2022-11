Valtteri Bottas tippt die Schweiz wird Weltmeister in Katar

So tippen die Stars der Formel 1.

Am Sonntag ging die Formel-1-Saison zu Ende. Red-Bull-Fahrer Max Verstappen krönte sich zum zweiten Mal zum Weltmeister. Der Hinwiler Rennstall Alfa-Sauber schloss die Gesamtwertung auf Platz sechs ab. Im Rahmen des letzten GP in Abu Dhabi wurden die Piloten gefragt, wer denn ihrer Meinung nach den WM-Titel im Fussball holen wird.

Finnland gehört nicht zu den 32 Nationen, die in Katar um den begehrten Titel kämpfen werden. Trotzdem hat der Finne Valtteri Bottas einen heissen Tipp, wer Weltmeister wird. «Die Schweiz wird Weltmeister», sagt er. Mit seinem Oberlippenbart nimmt der Finne an der «Movember-Challenge» teil, die auf Tabuthemen rund um die Männergesundheit hinweisen soll.

«Thailand soll gewinnen»

Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton will derweil seinen beiden Lieblingsmannschaften nicht auf die Füsse treten. «Ich bräuchte ein Trikot, das aus Hälfte England und Hälfte Brasilien zusammengenäht ist», sagt der 37-Jährige mit einem verschmitzten Lachen. Hamilton ist seit diesem Jahr brasilianischer Ehrenbürger. Die anderen Fahrer bekennen mehr Flagge. Weltmeister Max Verstappen hofft auf die Oranje. «Natürlich will ich das Holland gewinnt, aber schauen wir mal, wie sie spielen», sagt der F1-Weltmeister.

«Ich unterstütze Frankreich», so Alpha-Tauri-Fahrer Pierre Gasly und zeigte auf sein blau-weisses T-Shirt. Williams-Pilot Alex Albon, der in England aufgewachsen ist, aber für Thailand fährt, ist gar nicht in WM-Stimmung.