Schwierige Sicherheitslage: Schweiz zieht Personal aus Niger ab

Die Schweiz ist besorgt über die Entwicklungen in Niger und verurteilt die Machtübernahme durch die Streitkräfte, wie das EDA mitteilt. Sie ruft auf zum Dialog, zur Achtung der Menschenrechte und zur Rückkehr zur verfassungsmässigen Ordnung.



Angesichts der besorgniserregenden Entwicklung der Situation haben die ausländischen Mitarbeitenden des Kooperationsbüros der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) vorübergehend das Land verlassen, wie es weiter heisst. Sobald es die Lage erlaube, werde das Personal nach Niger zurückkehren. Die Schweiz unterstütze die nigrische Bevölkerung weiterhin, unter anderem mit humanitärer Hilfe. Sie passe ihre Aktivitäten in der Entwicklungszusammenarbeit an die aktuelle Situation an.