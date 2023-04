Diese Medikamente kosten 400 Prozent mehr in der Schweiz

Platz 2: Elektrolytlösung (Blutersatzmittel) Apotheke in Deutschland: 4.61 Euro für sechs Stück Apotheke in der Schweiz: 9.50 Franken für zehn Stück Schweiz-Zuschlag: 23 Prozent

2021 am meisten bezogene Wirkstoffe

Platz 1: Paracetamol (Schmerzmittel), z. B. 500 Milligramm, 20 Stück Apotheke in Deutschland: 2.24 Euro Apotheke in der Schweiz: 2.40 Franken Schweiz-Zuschlag: sieben Prozent

2021 am meisten bezogene Wirkstoffe

Medikamente kosten in der Schweiz teilweise deutlich mehr. Das zeigt der Preisvergleich mit den Wirkstoffen, die 2021 laut Helsana am meisten bezogen wurden (beim aktuellen Euro-Franken-Kurs von etwa eins zu eins, immer der günstigste Preis nachgefragt, deshalb meist Generika):

Im Herbst droht der nächste Prämienschock. Der Krankenkassenverband Santésuisse warnte kürzlich vor einem Anstieg der Prämien um 7,5 Prozent. Treiber seien insbesondere die Medikamente und Pflegeleistungen in Heimen .

Ein Grund für die hohen Kosten: «In der Schweiz zahlen wir viel zu viel für Medikamente im Vergleich zum Ausland», so Müller. Der Fabrikabgabepreis für patentgeschützte Originalmedikamente sei im Ausland neun Prozent und bei patentabgelaufenen Originalmedikamenten 15 Prozent günstiger. Generika (siehe Box) seien gar nur halb so teuer wie in der Schweiz.