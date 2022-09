«Young Bird Photographer of the Year»: Schweizer (18) räumt erneut bei internationalem Fotowettbewerb ab

Bronze und damit Platz drei in der Gruppe «14 bis 17 Jahre» ging an Thamboon Uyyanonvara aus Thailand. Seine Geduld half ihm, den Seeregenpfeifer bei Sonnenuntergang abzulichten: « Weil ich mich nicht verstecken konnte, musste ich still am Boden liegen, warten und hoffen.» Die Vögel seien im richtigen Moment gekommen.

In der Kategorie «14 bis 17 Jahre» direkt hinter ihm landete Tamás Koncz-Bisztricz aus Ungarn mit seiner Aufnahme eines Säbelschnäbler-Küken am Ufer des Natronsees Nagyszéksós-tó. Vermutlich hätten dessen Eltern ihn für einen Wasserbüffel gehalten und ihn deshalb dem Küken so nahe kommen lassen, so der Fotograf.

Dieser kleine Alpenstrandläufer hat nicht umsonst gegen den Sandsturm gekämpft: Der Fotograf dieser Szene, Levi Fitze aus St. Gallen, wurde dafür zum «Young Bird Photographer of the Year 2022» gekürt. Zudem landete er in der Kategorie «14 bis 17 Jahre» auf dem ersten Platz.

Das Engagement der Vögel und des Fotografen zahlten sich aus: Fitzes Bild eines besonders tapferen Exemplars, das sich mit aller Kraft gegen die Böen lehnt, ist nun preisgekrönt. Die Jury des internationalen Wettbewerbs «Bird Photographer of the Year» (BPOTY) votete es in gleich zwei Kategorien auf den ersten Platz: In der Gruppe der 14- bis 17-Jährigen landete Fitze auf dem ersten Platz. Weiter darf er sich nun «Young Bird Photographer of the Year» nennen.