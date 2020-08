Ausschreitung nach Wahlen

Schweizer (20) bei Protesten in Weissrussland festgenommen

In Weissrussland ist es nach neuen Protesten erneut zu Gewaltausbrüchen gekommen. In der Nacht auf Montag wurde auch ein Schweizer festgenommen. Die Schweizer Behörden konnten bisher noch keinen Kontakt zu ihm herstellen.

In Belarus (Weissrussland) ist es nach neuen Protesten erneut zu Gewalt gekommen. In sozialen Medien gab es in der Nacht zum Mittwoch vor allem aus der Hauptstadt Minsk viele Berichte von schweren Zusammenstössen zwischen Polizei und Demonstranten. Dabei gingen Sicherheitskräfte immer wieder brutal gegen friedliche Menschen vor.

Prekäre Haftbedingungen

Unter den Festgenommenen befindet sich auch ein Schweizer, wie SRF am Dienstagabend berichtet. Es soll sich um einen 20-jährigen Mann handeln, der in der Nacht auf Montag festgenommen wurde. Die Haftbedingungen seien prekär, sagt ein Augenzeuge, der zusammen mit dem Schweizer in der Zelle sass, zu SRF. So wurden den festgenommen Ausländern in dem Minsker Gefängnis weder Wasser noch Essen zur Verfügung gestellt. Die Haftbedingungen für weissrussische Staatsangehörigen seien allerdings noch schlimmer.