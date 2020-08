vor 15min

Lörrach (D)

Schweizer (24) wird beim CBD-Rauchen von Polizei erwischt

Einen 24-jährigen Schweizer erwartet ein Strafverfahren, weil er CBD-Hanf in Lörrach auf sich trug. Der THC-Grenzwert liegt in Deutschland um ein Fünffaches tiefer als in der Schweiz

Ein 24-jähriger Schweizer ist am Freitagnachmittag in Lörrach (D) mit angeblichem CBD-Hanf in die Fänge der deutschen Polizei geraten. Im Gegensatz zur Schweiz ist der Besitz und Konsum des abgeschwächte Cannabisprodukts in Deutschland verboten.

Die Polizei sei wegen eines intensiven Geruchs von Marihuana auf den Schweizer aufmerksam geworden, der am Rheinufer einen Joint geraucht habe, teilte das Polizeipräsidium Freiburg im Breisgau am Samstag mit. Der Raucher habe den Joint in den Rhein geworfen, dieser sei aber wegen der geringen Strömung nicht abgetrieben. Bei einer Leibesvisitation habe die Polizei weitere Hanfblüten sichergestellt.

Der Cannabiskonsument habe sich darauf berufen, dass er lediglich CBD-Hanf mit geringen THC-Werten auf sich getragen habe. Dies nützte ihm aber nichts. Der THC-Grenzwert liegt in Deutschland um ein Fünffaches tiefer als in der Schweiz, entsprechend unterliegt auch CBD-Hanf dem deutschen Betäubungsmittelgesetz. Den 24-Jährigen erwarte nun ein Strafverfahren wegen Einfuhr und Besitz von Betäubungsmitteln, schreibt das Polizeipräsidium.