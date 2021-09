Albanien : Schweizer (28) stürzt in Tirana von Hotelbalkon in den Tod

Ein junger Mann ist in Tirana aus dem fünften Stock in die Tiefe gestürzt und gestorben. Das Geländer soll in schlechtem Zustand gewesen sein.

1 / 1 Der Unfall hat sich in einem Hotel in der albanischen Hauptstadt Tirana ereignet. Screenshot/Google Maps

Der tragische Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag. Der 28-jährige Schweizer albanischer Herkunft stürzte demnach aus dem fünften Stock eines Hotels in Tirana, wie canton27.ch berichtet. Laut ersten Erkenntnissen gab das rostige Geländer der Terrasse nach wodurch der Mann in die Tiefe fiel. Er wurde ins Spital gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag.

Wie das Portal weiter schreibt, arbeitete der Schweizer als Lehrer an einer Schule in Genf. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA den Tod des Mannes.

