Gampelen BE – Schweizer (28) tot in Justizvollzugsanstalt Witzwil gefunden

In der Justizvollzugsanstalt Witzwil in Gampelen BE wurde ein Insasse am Sonntag tot gefunden.

Ein 28-jähriger Schweizer ist in der Justizvollzugsanstalt Witzwil in Gampelen tot aufgefunden worden. Dies schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung. Mitarbeitende stiessen am Sonntagmorgen auf den leblosen Mann, der sich in der Anstalt im offenen Vollzug befunden hatte.