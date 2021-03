In der Nähe des Piz Buin verunglückte am Sonntag ein Schweizer Snowboarder.

Am Sonntag wollten zwei Schweizer von der Chamonna Tuoi Hütte in der Schweiz zum Piz Buin aufsteigen und danach in der Wiesbadener Hütte übernachten. Doch das schlechte Wetter machte ihnen einen Strich durch die Rechnung und sie sahen davon ab, den Gipfel im Grenzgebiet Schweiz-Österreich zu besteigen. Stattdessen fuhren sie über den Ochsentaler Gletscher in Richtung Wiesbadener Hütte ab, wie die Vorarlberger Landespolizei in einer Mitteilung am Montag schreibt. «Dabei fuhr der 30-Jährige mit seinem Splitboard voraus. Der 32-Jährige fuhr nur wenige Meter hinter seinem Freund.» Die Sicht sei um die Mittagszeit schlecht gewesen und die Bedingungen «stark winterlich».