In der Dominikanischen Republik ist am Samstag ein Schweizer tot aufgefunden worden, wie das Online-Portal « El Caribe » berichtet.

Beim Opfer handelt es sich um einen 35 Jahre alten Mann, der im Norden des Landes in Sosúa unter einem Hotelbett gefunden wurde. Es soll sich um ein Gewaltverbrechen handeln, so wies das Opfer an der Stirn eine Wunde auf, die auf einen Schlag hinweist.