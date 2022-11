Frankreich: Schweizer (37) schiesst nach Streit Mann (29) an und verletzt ihn schwer

Am Mittwoch vor einer Woche wurde in Charmoille (FR) in Mann durch Schüsse schwer verletzt.

Am Mittwoch, 16. November 2022, ist ein 29-jähriger Schweizer in Charmoille (FR) im Departement Doubs durch Schüsse schwer verletzt worden. Der mutmassliche Täter, ein 37-jähriger Schweizer, stellte sich am Donnerstag, 17. November 2022, auf der Polizeiwache in Moutier. Er zeigte sich geständig, die Tat begangen zu haben. Den ersten Erkenntnissen der Ermittlungen zufolge soll der Tat ein Streit vorausgegangen sein.