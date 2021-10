Soll Einbrecher getötet haben : Schweizer (63) in Thailand verhaftet

Ein 63-jähriger Schweizer wurde am Sonntag in seinem Haus im Nordosten von Thailand verhaftet, er soll einen Dieb zu Tode geprügelt haben.

In der Nacht zum Sonntag kurz nach Mitternacht fand die thailändische Polizei eine leblose Person in einem Haus in Mueang Udon Thani in Thailand vor. Das Opfer, ein 53-jähriger Thailänder soll zuvor versucht haben, in das Haus eines 63-jährigen Schweizers einzudringen. Dieser prügelte ihn daraufhin zu Tode, wie die thailändische Zeitung «The Pattaya News» und weitere thailändische Medien schreiben.