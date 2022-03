Adrian Bajrami (19) - Schweizer Abwehr-Juwel für gleich drei Nationalmannschaften aufgeboten

Nach eineinhalb Jahren Corona-Pause gibt die Schweizer U-20-Nati ihr Comeback. In Wil trifft das von Bruno Berner betreute Team auf Rumänien. Nachwuchstalenten, die für die beiden wichtigen EM-Quali-Spiele gegen Wales und die Niederlande im Kader von U-21-Trainer Mauro Lustrinelli keinen Platz finden, sollen so trotzdem Länderspielerfahrungen sammeln können. Auf der 23 Spieler umfassenden Kaderliste lässt aber ein Name aufhorchen: Adrian Bajrami.