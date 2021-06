Kritische Corona-Lage - Schweizer Ärzte warnen vor Fan-Partys in St. Petersburg

1 / 8 Nach dem historischen Sieg gegen Frankreich brachen in der Schweiz alle Dämme. Am Freitag spielt die Nati in St. Petersburg im EM-Viertelfinale gegen Spanien. 20min/Michael Scherrer Trotz rekordhoher Coronazahlen wird Russland nicht auf die BAG-Risikoliste gesetzt, wie Gesundheitsminister Alain Berset am Mittwoch sagte. 20min/Simon Glauser Arzt und Infektiologe Andreas Widmer sieht das Problem vor allem nach dem Match: «Wenn die Leute zusammen feiern, verbreitet sich das Virus rasend schnell.» Dies vor allem, weil die in St. Petersburg vorherrschende Delta-Variante noch ansteckender sei. 20min/Michael Scherrer

Darum gehts Trotz rekordhoher Fall- und Todeszahlen in Russland wird das Land nicht auf die BAG-Risikoliste gesetzt.

Für Infektiologe Andreas Widmer stellen Events wie das Viertelfinal-Spiel in St. Petersburg ein Risiko dar.

Josef Widler, der Präsident der Zürcher Ärztegesellschaft, hat dagegen keine Angst vor einer nächsten Welle wegen heimreisender Nati-Fans.

Nach einem dramatischen Sieg gegen Frankreich steht die Schweiz erstmals an einer EM im Viertelfinale. Am Freitag spielt die Nati in St. Petersburg gegen Spanien. Dort ist die Corona-Lage derzeit angespannt: Am Mittwoch wurden in der Stadt 1503 Corona-Fälle und ein neuer Höchstwert von 111 Toten gemeldet.

Epidemiologe Christian Althaus warnte vor dem Besuch des Spiels: «Dass gerade in St. Petersburg Spiele mit Fans durchgeführt werden, wirkt in meinen Augen angesichts der ziemlich dramatischen Lage schon etwas zynisch», sagt er in einem Interview mit SRF. Und auch die französische Sportministerin riet Fans vor einer Reise in die Stadt ab, falls sich Frankreich fürs Viertelfinale qualifizieren sollte.

Problemzone Fan-Party

Trotzdem wird Russland nicht auf die BAG-Risikoliste gesetzt, wie Gesundheitsminister Alain Berset am Mittwoch sagte: «Wer mit dem Flugzeug von St. Petersburg in die Schweiz heimreist, muss sowieso entweder einen negativen Test vorlegen oder geimpft sein.» Die Delta-Variante werde bei uns bald dominant sein: «Und auch gegen diese bieten unsere Impfstoffe einen guten Schutz.» Er empfiehlt aber ungeimpften Personen, nicht nach Russland zu reisen.

Infektiologe Andreas Widmer kritisiert den Entscheid des Bundesrates: «Solange wir solche Hotspots auch für Ungeimpfte weiterhin zulassen, werden wir das Virus nicht besiegen.» Dabei sieht er das Problem vor allem beim Verhalten der Fans nach dem Match: «Wenn sich die Leute in den Armen liegen und zusammen feiern, verbreitet sich das Virus rasend schnell.» Dies vor allem, weil die in St. Petersburg vorherrschende Delta-Variante noch ansteckender sei.

Für Widmer wäre es wichtig, direkt nach der Landung in der Schweiz alle ungeimpften Rückkehrenden nochmals zu testen: «Es wäre zwar ein administrativer Aufwand, aber er würde das Risiko der Verbreitung deutlich reduzieren.» So könnte man einen Grossteil der ansteckenden Personen herausfiltern, so der Infektiologe. «Ich will niemandem das Feiern verbieten, aber das darf nicht auf Kosten unseres Gesundheitswesens passieren.»

Verhalten der Einzelpersonen

Keine Angst vor einer nächsten Welle wegen heimreisender Nati-Fans hat Josef Widler, der Präsident der Zürcher Ärztegesellschaft: «Die Situation in der Schweiz ist momentan entschärft, zudem wirken unsere Impfstoffe auch gegen die neuen Varianten.»

Es komme auf das Verhalten der Einzelpersonen an, so Widler weiter. Man müsse sich der Situation in St. Petersburg bewusst sein: «Wenn ich mich an so einem Ort einem erhöhten Risiko aussetze, weil ich zum Beispiel eine Fan-Party besuche, dann muss ich mich zuhause auch entsprechend verhalten.» Das beinhalte unter anderem, seine Kontakte nach der Rückkehr einige Tage lang einzuschränken.

Für ihn ist der Ruf nach staatlichen Massnahmen übertrieben: «Wir müssen davon wegkommen, dass es immer der Staat richten soll. Jetzt zählt die Eigenverantwortung.»