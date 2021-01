«Dieses Mal war weniger der klinische Einsatz in der Geburtshilfe gefragt, als mehr die Unterstützung des Teams vor Ort», schreibt Hösli in einem Artikel in der «Gazetta», die vom Unispital Basel herausgegeben wird.

Bereits zwei Tage nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut (LBN) am 4. August 2020 war ein erstes Team des Schweizerischen Korpus für humanitäre Hilfe (SHK) vor Ort. Darunter nicht nur Sicherheitsexperten und Architekten, sondern auch Mitglieder des «Mother and Child Moduls». Dazu gehört auch die Chefärztin Geburtshilfe und Schwangerschaftsmedizin am Universitätsspital Basel, Irene Hösli. Sie war zehn Tage nach der Explosion vor Ort, um zu helfen. In der «Gazzetta», die vom Universitätsspital Basel herausgegeben wird, schreibt Hösli von ihrem Einsatz.

Der Einsatz in Beirut habe sich stark von ihrem ersten humanitären Einsatz 2015 in Nepal unterschieden, so Hösli: «Dieses Mal war weniger der klinische Einsatz in der Geburtshilfe gefragt, als mehr die Unterstützung des Teams vor Ort.» Sie habe in Beirut einen Einblick in ein Land «mit grosser sozialer Zerrissenheit» erhalten, in dem die Menschen trotz Bürgerkrieg «immer wieder aufstehen und mit viel Fantasie, Wissen und Humor weitermachen», schreibt sie.