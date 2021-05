Am Südgipfel : Schweizer Alpinist A.W. stirbt beim Abstieg vom Mount Everest

Am Mount Everest starben zwei Alpinisten, der Amerikaner P.L. und der Schweizer A.W. Er hatte den Gipfel erreicht, brach aber beim Abstieg zusammen.

Der Schweizer Alpinist A. W. erreichte den Gipfel zwar, brach aber während des Abstiegs am Südgipfel zusammen. Der Amerikaner P.L. erreichte den Hillary Step, bevor er umkehrte. Ihm wurde zurück zum Lager IV am Südsattel geholfen, wo er schließlich verstarb, wie Chhang Dawa Sherpa, Direktor von Seven Summit Treks, dem Magazin «The Himalayan» mitteilte.