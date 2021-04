In einer Microsoft-Umfrage geben 59 Prozent der Schweizer Befragten an, dass sie sich überarbeitet fühlen.

Angestellte sind erschöpft

Arbeitnehmende mussten im vergangenen Jahr also mehr leisten. Ein Fünftel der Schweizer Befragten hat dabei den Eindruck, dass sich ihr Arbeitgeber nicht um ihre Work-Life-Balance kümmert. Das muss sich ändern, sagt Holitscher: «Der wichtigste Faktor ist aus unserer Sicht die Kulturveränderung.» So seien etwa klare Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben zu setzen – «die verschwimmen im Homeoffice oft.»

Junge Menschen trifft es am härtesten

Besonders die Generation Z – also bis circa 24-Jährige – kämpfen mit Defiziten beim Wohlbefinden und ihrer psychischen Gesundheit. 70 Prozent der Schweizer Befragten in dieser Altersgruppe sagen, dass sie in der momentanen Lage «bloss ums Überstehen kämpfen». In der Schweiz ist das noch ausgeprägter als weltweit.