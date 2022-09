Medikamentenengpässe: Schweizer Apotheken gehen erste Medikamente aus

Der Medikamentenengpass in der Schweiz spitzt sich zu. Zu spüren bekommt dies etwa die Apotheke Balgrist in Zürich. Mediensprecherin Priska Scherzer sagt: «Zurzeit sind mehrere Medikamente vom Hauptgrossist nicht lieferbar, was sich auch auf die Verfügbarkeit der Medikamente bei uns auswirken kann.» Als 20-Minuten-Leser M.G. in der Balgrist Apotheke Ponstan kaufen wollte, sagte ihm die Verkäuferin, dass er soeben die letzten zwei Packungen bekommen habe.