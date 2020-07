vor 1h

Nicht im Gleichschritt

Schweizer Armee blamiert sich in Paris

Vier Schweizer Armeeangehörige haben am Dienstag in Frankreich an den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag teilgenommen. Wie ein Video zeigt, marschierten sie nicht im Gleichschritt.

von Thomas Mathis

Darum gehts Die Schweizer Armee nahm an den Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag teil – mit einem vierköpfigen Detachement.

Wie ein Video zeigt, marschierten die vier Armeeangehörigen nicht im Gleichschritt.

Ein Sprecher der Armee räumt ein, dass es nicht wie geplant gelaufen sei.

Gleichschritt – das üben Rekruten bereits in den ersten Wochen im Militär. Darauf folgen Stunden an Training. Doch das half offenbar alles nichts, wie ein Video vom französischen Nationalfeiertag zeigt. Ein Detachement der Schweizer Armee hat am Dienstag an den Feierlichkeiten auf dem Place de la Concorde in Paris teilgenommen. Es war laut einem Tweet von Bundesrat Alain Berset, der ebenfalls anwesend war, das erste Mal, dass Schweizer Armeeangehörige im Ausland defilierten.