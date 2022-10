Scharfe Kritik: Schweizer Armee lässt Kinder «Handgranaten» werfen

An der Wega in Weinfelden können Kinder Handgranatenattrappen werfen oder in einen Panzer klettern.

Mit Handgranatenattrappen werfen oder in einen Panzer klettern: An der Wega, der grössten Messe im Kanton Thurgau, lud die Schweizer Armee die Besuchenden zum Mitmachen auf. Das kam nicht bei allen gut an. «Es schockiert mich, wenn man Kindern Handgranatenattrappen in die Hand drückt und ein Spiel daraus macht», sagt Brunhilde Bergmann aus Grattolf (D). Es sei nicht kindergerecht und völlig unpassend wegen des Ukraine-Kriegs.