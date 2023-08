Armee-Auftritt wird düster – «könnte mir mehr Dynamik vorstellen»

Neue Schrift, neues Logo. Ab Mitte Oktober erscheint die Website armee.ch in neuem Design.

Die Website erinnere ihn an einen Auftritt der US-Army, mit den Panzern und Kampfjets, sagt Frank Bodin. Doch markenstrategisch sei der Auftritt gut.

Die Website armee.ch war bisher ganz klassisch in Grau und Weiss gehalten. Wie fast der ganze Internetauftritt der eidgenössischen Bundesverwaltung. Doch jetzt kommt die Armee-Seite des Verteidigungsdepartements ganz anders daher: schwarz dominiert, grosse Helvetica-Schrift und Szenen, die an den Trailer eines Kriegsfilms erinnern: Panzer, Soldaten, Kampfjets.

Er könne sich etwas mehr Dynamik vorstellen, was die digitale Modernität der Armee unterstreichen und in die Zukunft weisen würde: «Das Schutzschild-Logo der Helvetia wird hoffentlich im digitalen Raum als animierte Version zu sehen sein. Denn Verteidigung ist ja eine dynamische Angelegenheit.»

«Erinnert an US-Army»

Noch tappe er etwas im Dunkeln, wörtlich und bildlich gesprochen, sagt der bekannte Werber: Die abgedunkelten Filmzusammenschnitte und die in Dunkelgrau gehaltene Navigation erinnere an die US-Army-Website. Auch komme die Ankündigung eher zufällig und schnell zusammengeschustert daher. «Ich bin gespannt, was dann wirklich geht.»