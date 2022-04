«Locked Shields»: Schweizer Armee trainiert mit Hilfe der Nato den Cyber-Krieg

Diese Woche nimmt die Schweiz an der grössten Cyberabwehrübung der Welt teil. Mit Hilfe der Nato will sich die Armee auf Hacker-Angriffe aus anderen Staaten vorbereiten.

1 / 4 Zwei Dutzend Cybersoldaten aus der Schweiz nehmen an der diesjährigen Übung «Locked Shields» teil. VBS / DMA Die Organisatoren bereiteten sich in den letzten sechs Monaten auf die Übung vor. VBS / DMA Sie gilt als grösste und komplexeste Cyber-Übung der Welt. VBS / DMA

Darum gehts Die Schweizer Armee nimmt an der internationalen Übung «Locked Shields» teil.

Diese wird vom Cooperative Cyber Defence Center of Excellence in Tallinn organisiert.

Cyber-Fachkräfte der Schweizer Armee trainieren dabei mit Teams aus 33

Nationen die Abwehr von Cyberangriffen in einem hybriden Konflikt.

Die Cyberangriffe setzen Banken und Mobilfunknetze ausser Gefecht, die Energieversorgung wird gekappt, die Flugabwehr lahmgelegt: Ein folgenreiches Schreckensszenario , das vor dem Krieg in der Ukraine in begrenztem Umfang auch von Russland angepeilt wurde. Um die Abwehr solcher Attacken zu trainieren, nimmt die Schweiz diese Woche an der weltweit grössten Cyberabwehr-Übung «Locked Shields» teil.

Auch zwei Dutzend Cyber-Soldaten aus der Schweiz sind bei bei der Übung dabei. Sie und über 1000 weitere Teilnehmende aus 33 Ländern müssen in den nächsten vier Übungstagen das fiktive Land «Berylia» – ein Inselstaat im Atlantik – gegen mehr als 8000 Cyber-Angriffe des verfeindeten Nachbarn verteidigen. Die Übungsleitung – die Nato Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCoE) – orchestriert die Attacken der sogennanten «Red Teams» aus der estnischen Hauptstadt Tallinn aus. Die nationalen Einheiten versuchen die Angriffe als «Blue Teams» aus ihren Heimatländern abzuwehren.

«Schweiz kann von Nato profitieren»

In der Schweiz sind die Cyber-Krieger in Bern stationiert. In den letzten zwei Wochen haben sie sich auf die koordinierten Cyberangriffe auf wichtige militärische und zivile IT-Systeme vorbereitet. Die Stromversorgung muss sichergestellt, Eindringlinge abgewehrt und die Kontrolle über gekaperte Server zurückgewonnen werden. Aus Tallinn wird gar ein eigener Twitter-Klon mit Memes und Nachrichten aus dem «Krieg» bespielt. Sollte etwa das Netz ausfallen, steigt der öffentliche Druck auf die Cyber-Soldaten, die Pressebeauftragten müssten sich öffentlich zur Situation äussern.

Wie der militärische Kommandant der Truppe sagt, könne die Schweiz stark von der Zusammenarbeit mit der Nato profitieren: «Die Schweiz lernt, Cyberangriffe besser zu antizipieren und auf Attacken besser zu reagieren.» Die Motivation bei den Teilnehmenden sei extrem hoch: «Ich muss sie in der Nacht geradezu zwingen, schlafen zu gehen.»

Anonymität wird gross geschrieben

Auch bei den Soldaten selbst ist die Begeisterung trotz Drucksituation spürbar: «IT-Experten in zivilen Unternehmen sind kaum mit solch professionellen Hacker-Angriffen konfrontiert – vor allem nicht in dieser Intensität», sagt ein WK-Soldat. «Es kommen viele verschiedene Experten aus zahlreichen Bereichen zusammen, der Austausch ist genial», sagt ein weiterer Soldat. «Für die Cyber-Abwehr in der Armee und im zivilen Bereich sind die Erfahrungen Gold wert.»