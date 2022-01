Überbestand – Schweizer Armee verkaufte Millionen «ungenügender» Masken

Die Masken des Typs «Love is Power» stammten von einem chinesischen Hersteller. (Symbolbild)

Die Schweizer Armee hat im letzten Jahr knapp dreieinhalb Millionen Hygienemasken an Gesundheitsinstitutionen, Kantone und Private verkauft, die hausintern schlecht bewertet wurden. Tests im Labor Spiez hatten im Sommer 2020 ergeben, dass die Masken des Typs «Love is Power» eines chinesischen Herstellers nur ungenügend vor einer Infektion mit dem Coronavirus schützten. Dennoch schritten die Verantwortlichen ab dem Frühjahr 2021 voran und gaben diese an Spitäler, Schulen und weitere Institutionen ab, wie die Tamedia-Zeitungen berichten.