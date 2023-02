Schweiz: Armee will bewaffnete Drohnen anschaffen

Am Freitag jährt sich der Ausbruch des Ukraine-Krieges zum ersten Mal. Thomas Süssli gab in einem Interview Einblicke, wie die Schweiz in einem Kriegsfall ausgerüstet ist.

Thomas Süssli ist seit Anfang 2020 Chef der Schweizer Armee. Er zeigt sich von den ukrainischen Streitkräften beeindruckt. Die Armee setze eine breite Palette an Waffensystemen ein und die Soldaten würden schnell ausgebildet. Kommt es in der Schweiz zum Kriegsfall, so könnten per Mobilmachung 100'000 Menschen aufgeboten werden. Unter Notrecht könnten auch Jahrgänge zurückgeholt werden, die bereits aus der Armee entlassen wurden.

Darum gehts Der Armeechef der Schweiz zeigt sich von den ukrainischen Streitkräften beeindruckt.

Vor allem die Ausbildung der Soldaten sei schnell, die Schweiz brauche dazu mehrere Wochen.

Er spricht auch darüber, welche Defizite die Schweizer Armee noch aufweist.

Am frühen Donnerstagmorgen des 24. Februar 2022 startete Russland seinen Einmarsch in die Ukraine. Seither gab es Zehntausende Verletzte und Todesopfer. Sehr genau beobachtet wird der Kriegsverlauf auch vom Chef der Schweizer Armee, Thomas Süssli. Die vielen Todesopfer und die Opferbereitschaft der ukrainischen Armee und der Bevölkerung sowie die Übergriffe der russischen Truppen hätten ihn am meisten berührt, sagt der 56-Jährige im Interview mit den Zeitungen der CH-Media (Bezahlartikel).

Süssli sagt weiter, dass Russland an Wehrdemonstrationen viel moderne Kriegsgeräte gezeigt habe. «Inzwischen hat sich herausgestellt, dass das meiste bei den Truppen gar nicht eingeführt ist.» Er glaube nicht, dass es einen Mythos gegeben habe, dass Russland über die zweitbeste Armee der Welt verfüge. Es habe sich allerdings bewahrheitet, dass Russland über grosse Mengen an Material und Personal verfüge.

In einer ersten Phase sei Präsident Wladimir Putin wohl davon ausgegangen, dass er die ukrainische Regierung stürzen und das Land besetzen könne, so Süssli weiter. Putins Truppen seien aber nicht auf diese Operation vorbereitet gewesen. In einer zweiten Phase habe Russland vor allem mechanisierte Kräfte eingesetzt, was an den Zweiten Weltkrieg erinnert habe. Die dritte Phase habe in mancher Hinsicht an den Ersten Weltkrieg erinnert, sagt der Chef der Armee. Die Russen hätten sehr viel Artillerie eingesetzt und so den Kampfraum vorbereitet – dann sei Infanterie nachgerückt.



«Jeder Soldat kann per Smartphone Feuer anfordern»

Von den ukrainischen Streitkräften zeigt sich der Armeechef beeindruckt. Die Armee habe viele verschiedene Systeme im Einsatz. «Jedes System erfordert Ausbildung und eine Einsatzdoktrin. Dazu braucht es Logistik für Munitionsnachschub und Ersatzteile», so Süssli. Es sei erstaunlich, wie schnell diese Ausbildungen durchgeführt würden. In der Schweiz werde eine Panzerbesatzung in der Rekrutenschule innerhalb von 18 Wochen ausgebildet. Die Ukraine sei deutlich schneller.

Weiter geht Süssli darauf ein, dass die Ukraine alte Waffensysteme mit neuen Technologien kombiniert. «Es gibt verschiedene Tendenzen. Soldatinnen und Soldaten oder Bürgerinnen und Bürger können etwa über ihr Smartphone Bilder posten, die das aktuelle Lagebild vervollständigen.» Ausserdem stünden der Armee zwei Apps zur Verfügung, eine für die Feuerführung. «Im Gefecht kann jeder Soldat per Tablet oder Smartphone Feuer anfordern», so Süssli. Auch in der Schweiz seien verschiedene Ideen zur Modernisierung in diese Richtung vorhanden.

Ein Drittel der Armee soll erneuert werden

Über eine Mobilmachung könnten in der Schweiz laut Süssli 100’000 Menschen aufgeboten werden. Unter Notrecht könnte der Bundesrat auch Jahrgänge zurückholen, die bereits aus der Armee entlassen wurden. Das seien etwa 15’000 pro Jahrgang.

In den nächsten 20 Jahren müsse die Armee 24 Hauptsysteme ersetzen. Bis Ende des Jahrzehnts soll ein Drittel der Armee komplett erneuert werden, dazu gehören zwei Panzerbataillone und sechs Infanteriebataillone.

Ausrüstung im Kriegsfall

Süssli kann sich vorstellen, dass ein Teil der Artillerie in Zukunft durch bewaffnete Drohnen und «Loitering Munition» (herumlungernde Munition) ersetzt wird. «Die Shahed-136 zum Beispiel – eine iranische Drohne – kostet nur gerade 20’000 Dollar. Sie fliegt aber mehrere Hundert Kilometer weit und trifft das Ziel präzise». Ein Vorteil von «Loitering Munition» gegenüber herkömmlicher Artillerie sei, dass die Munition ein Ziel auf grosse Distanz sehr präzise treffen könne. Auch die Beschaffung von Raketenartillerie werde geprüft, da diese doppelt so weit schiessen könne wie die herkömmliche Artillerie.

Thomas Süssli erwähnt, dass die Schweiz über genügend Munition verfüge, wenn die Bedrohung unter der Kriegsschwelle liege. Wie die Verfügbarkeit in einem Kriegsfall aussieht, ist geheim. «Was wir aus dem Ukraine-Krieg lernen: Man hat nie genügend Munition. Und wir haben sicher nicht genug». Die Armee beschaffe jedes Jahr zusätzlich kleinere Mengen an Munition nach – mehr als üblicherweise vorgesehen.