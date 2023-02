Schweiz: Krise bei Schweizer Arzneimittelversorgung – Behörde schlägt Alarm

Die wirtschaftliche Landesversorgung hat die Lage bei der Versorgung mit lebenswichtigen Arzneimitteln per Ende Januar 2023 als problematisch eingestuft. Hauptgründe für die Verschärfung liegen beim weltweiten Mangel an Antibiotika, der durch die Pandemie noch verstärkt wurde. «Dieses globale Problem sowie die aktuell starke und langandauernde Infektionswelle führen auch in der Schweiz dazu, dass die Nachfrage nicht mehr vollständig durch das Angebot gedeckt werden kann», heisst es in einer Medienmitteilung des Bundes.