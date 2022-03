Russenfeindlichkeit : Schweizer Arzt will russischen HIV-Patienten nicht behandeln

Die Russenfeindlichkeit nimmt aufgrund der Invasion in die Ukraine in der Schweiz zu. Wie der «Sonntagsblick» schreibt, hat ein Belegarzt der Klinik Hirslanden einem russischen Patienten die Behandlung verweigert.

Weil der Russe in seinem Land weder an Medikamente kommt, noch in die Gesundheitsdatenbank aufgenommen werden möchte, hatte er sich fünf Jahre in der Schweiz behandeln lassen. imago images/ZUMA Wire

Darum gehts Ein Schweizer Arzt hat einem russischen HIV-Patienten die Behandlung verweigert.

Er hat sich aus persönlichen Gründen entschieden, während des laufenden Krieges keine in Russland wohnhaften Patientinnen und Patienten zu behandeln.

Wie der «Sonntagsblick» berichtet, hat ein Schweizer Facharzt für Infektionskrankheiten in der Klinik Hirslanden einem russischen HIV-Patienten die Behandlung verweigert. Der in Moskau lebende Russe war seit über fünf Jahren bei demselben Belegarzt in Behandlung.

Patient wollte Eintrag in russische Gesundheitsdatenbank vermeiden

Mit der beabsichtigten Behandlung in der Schweiz wollte der homosexuelle Russe verhindern, dass er in der russischen Gesundheitsdatenbank als HIV-Patient vermerkt wird. Also soll er diese Woche um einen erneuten Termin gebeten haben, um sein Rezept für die Behandlung zu erneuern.

Der Hirslanden-Doktor soll ihm aber mitgeteilt haben, dass dies das letzte Mal sei, dass er das Rezept erneuere, da er ab sofort keine russischen Patienten mehr behandle. Er solle sich doch deshalb einen neuen Arzt suchen. Da eine moderne HIV-Therapie in Moskau noch nicht möglich ist, war das für den Russen ein Schock. Auch die Medikamente für die Behandlung sind in Russland nicht erhältlich, was dem behandelnden Schweizer Arzt bekannt sein müsste.

Klinik Hirslanden bestätigt den Vorfall

Ein Sprecher der Klinik Hirslanden bestätigt gegenüber «Sonntagsblick» den Sachverhalt und erklärt stellvertretend für den Belegarzt: «Unser geschätzter Partnerarzt hat sich aus persönlichen Gründen

entschieden, während des laufenden Krieges keine in Russland wohnhaften Patientinnen

und Patienten zu behandeln, dies gilt unabhängig vom erwähnten Fall.»

Der Sprecher fügte aber an, dass falls sich Patienten in «akuter gesundheitlicher Gefahr» befinden, würden die Hirslanden-Ärzte aber «selbstverständlich» helfen. «Unabhängig von Herkunft, Geschlecht und Nationalität».