10 von 13 Edelmetallen - Schweizer Athletinnen sorgen für historischen Medaillen-Regen

1 / 5 Was für ein Auftritt der Schweizer Delegation in Tokio! Von den 13 Medaillen gingen dabei zehn auf das Konto von Frauen. Claudio Thoma/freshfocus Ralph Stöckli, Chef de Mission von Swiss Olympic, glaubt nicht daran, dass der hohe weibliche Anteil an Schweizer Medaillen-Triumphen in Tokio Zufall sei. Urs Lindt/freshfocus Nina Christen holte den Olympiasieg im Dreistellungskampf und hofft, dass ihr Olympia-Triumph nun auch junge Schützen und Schützinnen dazu motiviert, mit dem Schiessen anzufangen. Claudio Thoma/freshfocus

Darum gehts Am Sonntag gingen die Olympische Spiele in Tokio zu Ende.

Die Schweiz glänzte in Japan mit 13 Medaillen.

Dabei gehen zehn der Medaillen auf das Konto von Frauen.

Gold-Schützin Nina Christen hofft nun auf einen Motivationsschub für junge Schützen und Schützinnen.

Mit total 13 Medaillen sammelte die Schweiz erstmals seit Helsinki 1952 bei den Olympischen Sommerspielen Edelmetall im zweistelligen Bereich. Ganze zehn davon fuhren Frauen ein. Dabei stand vor den am Sonntag zu Ende gegangenen Wettkämpfen in Tokio, in der gesamten olympischen Historie bislang erst vier Mal eine Schweizerin zu Oberst auf dem Podest. Bei den Spielen in Japan kamen für die Delegation von Swiss Olympic weitere drei Gold-Medaillen dazu.

Dank den Olympiasiegen von Belinda Bencic im Tennis, Jolanda Neff im Mountainbike und Nina Christen im Dreistellungskampf verdoppelt Swiss Olympic die Anzahl der Gold-Medaillen durch weibliche Athletinnen an Olympia in der Schweizer Sportgeschichte beinahe.

Dass bei den Olympischen Sommerspielen die Schweizer Frauen mehr Medaillen holen als die Männer, ist keine Premiere. Bereits 2000 in Sydney und 2016 in Rio de Janeiro verantworteten die Athletinnen den Löwenanteil des Schweizer Edelmetalls. Allerdings nie in einem solchen Ausmass wie dieses Jahr in Japan.

Die Schweizer Olympiasiegerinnen im Überblick 1900: Hélène de Pourtalès (Segeln)

1976: Christine Stückelberger (Reiten Dressur)

2000: Brigitte McMahon (Triathlon)

2012: Nicola Spirig (Triathlon)

2021: Belinda Bencic (Tennis)

2021: Nina Christen (Schiessen)

2021: Jolanda Neff (Mountainbike)

20 Minuten konnte mit einer der Gold-Heldinnen von Tokio reden und sprach Nina Christen darauf an, dass sie nun zu dem exklusiven Zirkel von einigen wenigen Olympiasiegerinnen mit Schweizer Pass zählt: «Es ist auf jeden Fall ein sehr kleiner Kreis. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Ich wusste einfach, dass die Schweiz im Schiessen nicht gerade regelmässig Medaillen holte.» Die 27-jährige Schützin meinte sich aber daran erinnern zu können, dass sie die erste Schweizer Frau sei, die in ihrer Sportart Olympia-Gold holt.

Und das stimmt. In der Tat gelang es vor den Spielen in Tokio erst Heidi Diethelm Gerber in Rio de Janeiro vor fünf Jahren als erste Schweizer Schützin überhaupt eine Medaille zu gewinnen. Die 52-jährige Bronze-Heldin von Brasilien war heuer auch in Japan am Start, beendete ihre letzten internationalen Wettkämpfe aber dieses Mal ohne Edelmetall. Diethelm erfuhr von der Gold-Medaille ihrer fast halb so jungen Teamkollegen nach ihrer Rückkehr in die Schweiz und schickte ihr sofort eine Glückwunsch-Nachricht.

Christen hofft auf Motivationsschub für junge Schützen und Schützinnen

Dass der Olympia-Triumph von Christen nun in der Schweiz einen Schiess-Boom auslösen und viele junge Mädchen für diese Sportart begeistern kann, hofft die zweifache Medaillengewinnerin natürlich. Sie meint aber auch: «Ich hoffe, dass es nicht nur junge Mädchen, sondern auch viele junge «Bursten» für das Schiessen motiviert. Im Moment hat es sehr viele Mädchen, die in den Nachwuchsstufen sehr gut sind und eher die Jungs, die fast ein bisschen zu wenig Biss zeigen. Ich fände es auch mega cool, wenn sowohl viele Mädchen als auch viele Jungen nun finden, dass dieser Sport doch etwas für sie wäre».

Weiter verrät sie einen Tipp an die jungen Schützen und Schützinnen: «Nicht gerade durchdrehen, wenn etwas nicht wie gewünscht klappt. Gerade beim Schiessen brauchen Veränderungen manchmal etwas Zeit und Geduld. Wichtig ist auch, dass sie einfach die Freude nicht verlieren sollen am Schiessen.»

Freude hatte Christen selber auch beim Kennenlernen von anderen Schweizer Top-Cracks in Tokio. Zwar waren die Rahmenbedingungen wegen den Corona-Massnahmen so geregelt, dass die Athleten und Athletinnen nicht viele Kontakte ausserhalb ihrer Bubble pflegen konnten, für einen kurzen Austausch mit einer anderen Schweizer Olympiasiegerin reichte es der Schützin trotzdem: «Ich habe Belinda Bencic und auch Viktorija Golubic per Zufall beim Anstehen in der Wäscherei kennengelernt und mich kurz mit ihnen ausgetauscht.»

Frauenanteil an Schweizer Olympia-Medaillen 2020 Tokio: 10 von 13

2016 Rio: 4 von 7

2012 London: 1 von 4

2008 Peking :2 von 7

2004 Athen: 1 von 5

2000 Sydney*: 6 von 9

1996 Atlanta: 1 von 7

1992 Barcelona: 0 von 1

1988 Seoul: 2 von 4

1984 Los Angeles*: 2 von 8

1980 Moskau: 0 von 2

1976 Montreal*: 2 von 4

1972 München: 0 von 3

1968 Mexiko*: 1 von 5

1964 Tokio*: 1 von 4

* = Reit-Teams (Springen und Dressur) Männer und Frauen gemixt.

Im Rahmen einer Medienrunde hatte sich zuletzt auch der Chef de Misson von Swiss Olympic, Ralph Stöckli, zum Schweizer Abschneiden an Olympia geäussert und dabei auch Fragen beantwortet, inwiefern der erfolgreiche Auftritt der Frauen Zufall sei: «Das glaube ich nicht. Die genauen Gründe dafür werden wir analysieren. Klar ist, die Rahmenbedingungen für weibliche Spitzensportlerinnen haben sich in den letzten Jahren stark verbessert. Unter anderem auch dank der Zusammenarbeit mit der Armee. Aber auch generell lässt sich sagen, dass sich die Gesellschaft verändert hat. Die Basis im Frauen-Sport ist deutlich breiter geworden.»