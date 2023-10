Tempolimit auf der Autobahn: Ab 2026 nur noch 80 km/h

Tatsächlich hat sich die Anzahl der Stunden, in denen es auf den Nationalstrassen zu Staus kommt, in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt.

Im vergangenen Sommer gab es erheblichen Widerstand, als das Bundesamt für Strassen (Astra) ankündigte, Tempo 60 auf bestimmten Autobahnabschnitten zu testen. Inzwischen wurden diese Pläne verworfen, wie die Zeitungen von Tamedia berichten. Es stellte sich heraus, dass das niedrige Tempolimit nur in sehr wenigen Situationen wirksam war, beispielsweise in engen Baustellen. Auf freien Strecken ausserhalb der Agglomerationen konnte kein positiver Effekt auf die Verkehrsflussfeststellung festgestellt werden, so das Fazit des Astra. Stattdessen habe sich Tempo 80 in den Tests als ideales Limit erwiesen, um den Verkehr möglichst gut zu verflüssigen. Ein Test mit Folgen.