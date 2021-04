«Cancel Culture wie Auschwitz» - Adolf Muschg sorgt mit Nazi-Vergleich in SRF-Sendung für Empörung

Konzentrationslager der Nationalsozialisten

Auschwitz

Auschwitz in Polen wurde von den Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg zwischen 1940 und 1945 als Konzentrations- und Vernichtungslager genutzt. Juden aus ganz Europa sowie nicht nationalsozialistische Anhänger und Gruppen wurden von den Nazis per Zug ins KZ deportiert, für Zwangsarbeit eingesetzt, gefoltert und in Gaskammern getötet. Die Zahl der Todesopfer beläuft sich Schätzungen zufolge auf 1,1 bis 1,5 Millionen. Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee das Lager. Der Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz ist seit 1996 in Deutschland und seit 2005 international der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus.