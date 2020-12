So überschritt die Konzentration des Insektizids Thiacloprid den in der Gewässerschutzverordnung festgelegten Grenzwert gemäss der Studie «häufig» und um bis zu das 30-Fache.

Bei Messungen in einem Bach sammelten Wasserforscher des ETH-Instituts Eawag «brisante Daten».

Messungen in einem Bach im Landwirtschaftsgebiet zeigten Pestizidkonzentrationen, die bis zu 30-mal höher lagen als der Grenzwert.

Eigentlich wollten die Forscher des ETH-Wasserforschungsinstituts Eawag lediglich ihr neu entwickeltes mobiles Wasserlabor «MS2field» testen. Doch bei Messungen in einem Bach innerhalb eines Landwirtschaftsgebiets im Mittelland sammelten die Wasserforscher «brisante Daten», wie das Eawag schreibt. Die Forscher des Instituts warnen, dass bei bisherigen Messungen in kleinen Bächen das von den Schadstoffen ausgehende Risiko deutlich unterschätzt worden sei.

«Kann Wasserorganismen stark beeinträchtigen»

Im Bach massen die Forscher für viele Pestizide Höchstkonzentrationen, die bis zu 170-mal höher waren als der Konzentrationsmittelwert über mehrere Tage. Das Insektizid Thiacloprid überschritt den in der Gewässerschutzverordnung festgelegten Grenzwert gemäss der Studie «häufig» und um bis das 30-Fache. «Das kann empfindliche Wasserorganismen stark beeinträchtigen», sagt Singer. Für Menschen seien die Pestizide in diesen Konzentrationen aber kein Risiko, da sie das Wasser nicht aus dem Bach trinken und – anders als die Gewässerorganismen – auch nicht darin leben.

Für den Forscher ist die neue Erkenntnis wichtig: «Wir wissen, dass wir mit Mischproben das Risiko für Wasserorganismen in kleinen Bächen unterschätzen.» Daraus ergebe sich auch einen Handlungsbedarf: «Wenn möglich sollten zukünftig vermehrt zeitlich hoch aufgelöste Messungen durchgeführt werden.»

Bauernverband: «Sind auf Kurs»

Franziska Herren, Kopf hinter der Trinkwasserinitiative, ist schockiert über das Resultat der Studie: «Es ist hochproblematisch, dass Pestizid-Grenzwerte um das 30-Fache überschritten werden.» Die Initiative fordert, Bauern die Direktzahlungen zu streichen, wenn sie Pestizide oder Antibiotika einsetzen. «Es ist entsetzlich, dass wir Wasserlebewesen mit solchen Pestizidcocktails vergiften», sagt Herren. Sie ist sich sicher: «Das trifft auch die Menschen. Über das Grundwasser gelangen die Pestizide in unser Trinkwasser.»

Der Schweizer Bauernverband will diese Kritik nicht auf sich sitzen lassen: «Die Landwirtschaft ist auf gutem Weg und auf Kurs», sagt Sprecherin Sandra Helfenstein. «Uns ist bewusst, dass es bezüglich Punkteinträgen noch Verbesserungspotenzial gibt.» Es finde aber ein grosser Umbruch in der Landwirtschaft statt. So setzten die Betriebe bereits jetzt 40 Prozent weniger chemisch-synthetische Pestizide ein als noch vor zehn Jahren und wechselten stattdessen vermehrt auf «biotaugliche».