Einheitliche Software : Schweizer Bancomaten erhalten neue Funktionen

Egal ob am Bancomat der Credit Suisse, UBS oder Raiffeisen – Bankkunden können neu an jedem Automaten auf die selben Funktionen zugreifen. Unter anderem kann nun auch mit dem Smartphone Geld bezogen werden.

Ende letzter Woche sei die Umstellung abgeschlossen worden, meldete die Six am Dienstag. Damit verfügten nun alle Bancomaten in der Schweiz über die gleiche Bedienungsoberfläche und Benutzerführung. Bislang gab es über 25 verschiedene Systeme.

Wahl der Banknoten

SIX verarbeitet alle Transaktionen und Eingaben

Mit dem Wechsel der Software verarbeitet die Six neu alle Transaktionen und Eingaben an den Bancomaten. Zudem bietet sie den Banken auch die Überwachung und Steuerung der Bancomaten an. Erste Banken hätten dies bereits an die SIX ausgelagert, hiess es in der Mitteilung. Derzeit arbeitet die Six mit verschiedenen Banken an weiteren Lösungen wie die Bargeldsteuerung oder Installation und Wartung der Bancomaten.