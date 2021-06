Geimpft abreisen - Schweizer bangen wegen Impftermin-Staus um Sommerferien

So sehen die unterschiedlichen Einreisebestimmungen aus

Wer mit dem Flugzeug von der Schweiz aus verreisen will, braucht grundsätzlich einen negativen Antigen-Schnelltest oder einen negativen PCR-Test (je nach Land dürfen beide nicht älter als 48 Stunden sein). Die Destination spielt aber auch eine Rolle. So erlauben Italien und Spanien beispielsweise einen Antigen-Schnelltest zur Einreise. Wer hingegen nach England will, muss sich nach der Einreise noch zweimal im Abstand von sechs Tagen testen. Ausnahmen gibt es grundsätzlich für Genesene und doppelt Geimpfte, deren Covid-Impfung mindestens zwei Wochen her ist. Eine gute Übersicht, welche Regelungen in den jeweiligen Ländern gelten, bietet die Internationale Flug-Transport-Vereinigung (IATA).