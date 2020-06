«NBA 2K20»

Schweizer Basketballverband steigt in den E-Sport ein

Der internationale Basketballverband Fiba organisiert zum ersten Mal ein E-Sport-Turnier. Mit dabei ist auch ein Schweizer Nationalteam.

Der Einstieg kam überraschend. Bisher war der Verband in keinerlei Hinsicht mit dem E-Sport involviert.

Wenn im traditionellen Sport von von E-Sport geredet wird, ist wohl «Fifa» in vielen Fällen ein Thema. Einzelne Clubs wie der FC Basel sind hier schon länger involviert. Im traditionellen Fussball ist es immer wieder ein schleichender Prozess, bis offizielle Vereine und Instanzen das virtuelle Pendant anerkennen. Erst kürzlich hat der Schweizer Fussballverband ein E-Nationalteam gegründet .

Umso überraschender ist jetzt der Einstieg in den E-Sport seitens des internationalen Basketballverbandes Fiba. Ohne grosse Umschweife wird in den nächsten Tagen bereits das erste Turnier im Basketball-Game «NBA 2K20» stattfinden. Insgesamt 17 Nationalteams sind bereits dabei – darunter auch die Schweiz.

Ein Studio eigens für den E-Sport

Der Basketballverband will sich langsam an den E-Sport herantasten: Der erste internationale Wettbewerb ist ein Pilotprojekt. Die Fiba hat ihren Sitz in der Schweiz, daher war damit zu rechnen, dass auch ein Schweizer Nationalteam mitmischen wird.