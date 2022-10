Elektromobilität: Schweizer baut krassesten Elektro-Chopper

Als Peter Fässler sich dazu entschliesst, ein E-Motorrad zu bauen, hat er mit Töffs wenig am Hut. Er besitzt keinen Führerschein für Motorräder, arbeitet in einem Unternehmen, das Anlagen zur Oberflächenveredelung in der Medizinaltechnik herstellt, er hat eine Frau und drei Kinder. Daneben ist er an einer Garage aus der Familiengeschichte beteiligt.